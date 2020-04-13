«Чорнобривці» в Неаполі: український скрипаль на карантині грає музику зі свого балкону
Про це пише портал «Стожари».
«Наразі в Італії строгий карантин і мешканцям заборонено виходити із власних помешкань без спеціальних дозволів. Але скрипаль Назар Рутковський, який наразі живе у Неаполі, вирішив підбадьорити сусідів, зігравши на скрипці на своєму балконі популярну українську пісню «Чорнобривці», - йдеться у повідомленні.
На сторінці Назара Рутковського в Facebook та YouTube-каналі розміщені відео з іншими музичними композиціями, які він грає для сусідів. Окрім «Чорнобривців», музикант виконав також мелодії до популярних українських пісень «Рідна мати моя», «Гуцулка Ксеня», а також музику до світових хітів тощо.
На різних відео з такими виступами Назара можна побачити, як на сусідніх балконах збираються люди, аби послухати музику в його виконанні, та чутно схвальні оплески.