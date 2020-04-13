«Чорнобривці» в Неаполі: український скрипаль на карантині грає музику зі свого балкону

Український скрипаль Назар Рутковський, який наразі живе в Неаполі, в умовах карантину через COVID-19 вирішив підтримати сусідів музикою.

Про це пише портал «Стожари».

«Наразі в Італії строгий карантин і мешканцям заборонено виходити із власних помешкань без спеціальних дозволів. Але скрипаль Назар Рутковський, який наразі живе у Неаполі, вирішив підбадьорити сусідів, зігравши на скрипці на своєму балконі популярну українську пісню «Чорнобривці», - йдеться у повідомленні.

На сторінці Назара Рутковського в Facebook та YouTube-каналі розміщені відео з іншими музичними композиціями, які він грає для сусідів. Окрім «Чорнобривців», музикант виконав також мелодії до популярних українських пісень «Рідна мати моя», «Гуцулка Ксеня», а також музику до світових хітів тощо.

На різних відео з такими виступами Назара можна побачити, як на сусідніх балконах збираються люди, аби послухати музику в його виконанні, та чутно схвальні оплески.

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Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729. У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Відео: Nazar Rutkovskyy. violinist