Тенор Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Італійський тенор Андреа Бочеллі дав великодній концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо, виступ якого транслювався у прямому ефірі мільйонам людей у світі на тлі карантину через пандемію коронавірусу.

Його концерт “Музика заради надії” (Music for Hope) транслювався на YouTube 12 квітня, повідомляє AFP.

"У день, коли ми святкуємо довіру до життя, яка перемагає, я маю честь і радий відповісти "Так" на запрошення міста та Міланського Дуомо… Завдяки музиці, яка транслюється у прямому ефірі й об'єднує мільйони складених рук по всьому світу, ми обіймемо пульсуюче серце цієї пораненої Землі", - йдеться у повідомленні Бочеллі перед концертом.

Під акомпанемент органіста Бочеллі виконав чотири пісні.

На цей час 25-хвилинне відео переглянуло понад 24 млн разів.

Як повідомляє агентство, церкви в Італії залишаються закритими, і навіть молитви, проведені Папою Франциском у Великодню неділю, транслювалися у прямому ефірі.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729.

У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).