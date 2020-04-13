Тенор Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі
Його концерт “Музика заради надії” (Music for Hope) транслювався на YouTube 12 квітня, повідомляє AFP.
"У день, коли ми святкуємо довіру до життя, яка перемагає, я маю честь і радий відповісти "Так" на запрошення міста та Міланського Дуомо… Завдяки музиці, яка транслюється у прямому ефірі й об'єднує мільйони складених рук по всьому світу, ми обіймемо пульсуюче серце цієї пораненої Землі", - йдеться у повідомленні Бочеллі перед концертом.
Під акомпанемент органіста Бочеллі виконав чотири пісні.
На цей час 25-хвилинне відео переглянуло понад 24 млн разів.
Як повідомляє агентство, церкви в Італії залишаються закритими, і навіть молитви, проведені Папою Франциском у Великодню неділю, транслювалися у прямому ефірі.
За даними сайту Worldometer, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729.
У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).