В Казахстані можна буде дивитися передачі телеканалу «UATV»

Українські передачі телеканалу «UATV» від 15 квітня можна буде дивитися в Казахстані на місцевому телеканалі «ТДК42», який здійснює трансляцію по всій території країни.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Казахстан в Facebook.

«У нас чудова новина, яка скасує Ваш карантинний смут і зробить перебування вдома цікавішим та пізнавальнішим. Відтепер українські телевізійні передачі телеканалу «UATV» можна переглянути на казахстанському телеканалі «ТДК42», який здійснює трансляцію по всьому Казахстану за допомогою кабельної мережі ID-TV, супутника ОТАУ-ТВ та онлайн-платформ «megogo» і «BEETV», - йдеться у дописі.

Зазначається, що в першій передачі «Изменившие мир» розповідатиметься про видатних українців: Миколу Гоголя, Івана Піддубного та Ігора Сікорського. Телепередачу покажуть вже цієї середи.

Як повідомляється в розміщеному в дописі оголошенні, вона вийде в ефір 15 квітня о 22:00. Дві наступні транслюватимуть 16 і 17 квітня.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook