Український інститут в Лондоні з вересня матиме нового директора

Український інститут в Лондоні (Ukrainian Institute London) з вересня 2020 року очолить Олеся Хромейчук.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

«Правління Українського інституту в Лондоні із задоволенням повідомляє, що з 1 вересня 2020 року директором інституту буде доктор Олеся Хромейчук», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Олеся Хромейчук замінить на цій посаді Марину Песенті, яка була директорром установи з 2015 року.

Повідомляється, що Олеся Хромейчук – історикиня, яка спеціалізується на історії України.

Родом зі Львова, Олеся Хромейчук переїхала до Великобританії у 2000 році і з того часу активно брала участь у житті української громади в Лондоні та за її межами.

Історикиня викладає в Королевському коледжі Лондона (King’s College London). Раніше вона викладала в Кембриджському університеті (University of Cambridge), Університетському коледжі Лондона (University College London) та Університеті Східної Англії (University of East Anglia).

У 2019 році вона була викладачкою спеціального модуля в Українському католицькому університеті.

Олеся Хромейчук також керує театральною компанією «Молодий театр Лондона» (Molodyi Teatr London), яка інсценує документальні твори, досліджуючи нагальні соціально-політичні теми, включаючи війну на сході України.

Як зазначається, члени правління Українського інституту в Лондоні висловили подяку Маріні Песенті за її роботу на посаді директора інституту, завдяки якій установа, зокрема, розширила свою аудиторію, була зареєстрована як благодійний фонд у 2016 році та розбудувала стосунки з освітніми та культурними інституціями Великої Британії.

«Марина Песенті активно будувала партнерські стосунки з провідними навчальними та культурними установами Великої Британії. Вона організувала широкий спектр лекцій, панельних дискусій та кінопоказів, а також уроки української мови на постійній основі та книжковий клуб. Вона допомогла зібрати кошти від різноманітних донорів, в тому числі за допомогою пам’ятних та приємних українських тематичних заходів. Під її керівництвом інститут допоміг Україні побудувати власний наратив у Великій Британії, поглибив його та охопив широку аудиторію, включаючи єврейську громаду в Лондоні», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сайті, Український інститут Лондона заснований у 1979 році кардиналом Йосифом Сліпим, Патріархом Української греко-католицької церкви. Метою інституту є поширення у Великій Британії інформації про Україну та українців у сферах мистецтва, мови, літератури, історії, релігії, культури та спадщини, традицій та поточних справ.

Фото: ukrainianinstitute.org.uk, Ukrainian Institute London у Facebook