Українці Латвії отримали листа від засудженого московського активіста, який виступав проти агресії РФ

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда отримала лист із СІЗО від московського опозиційного активіста Костянтина Котова, який виступав проти російської агресії в Україні та на захист українських політв'язнів.

Котов пише, що сподівається на швидке звільнення, зазначається в копії листа, переданого Укрінформу активісткою.

«Доведеться мені ще посидіти - через карантин суди відкладають засідання. Але думаю, не так вже й довго мені залишилося… Ситуація начебто, розвивається позитивно: я вже в Москві, після звільнення далеко їхати не потрібно. І мої рідні/друзі всі тут поруч. Як мінімум на відстані одного листа, який йде дуже швидко. Не порівняти з Покровом (місто Володимирської області, де розташована ВК-2, - ред.)», - пише Котов.

Він також вітає українських активістів Латвії з наступаючим Великоднем і бажає міцного здоров'я в умовах пандемії коронавируса.

Лист був написаний 9 квітня. Тетяна Лазда уточнила, що Костянтин Котов наразі перебуває в московському СІЗО-7 «Капотня» (Москва).

Як повідомлялося, Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією і Україною. Після звільнення минулого року українські воєнні моряки на знак подяки збирали кошти на допомогу Котову.

З березня по серпень 2019 року Котова неодноразово затримувала російська поліція. Останній раз його затримали 10 серпня в центрі Москви в ході акції на підтримку опозиційних кандидатів в депутати Московської міської думи.

5 вересня 2019 року Котов був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів» (ст. 212.1 КК РФ). У листопаді його етапували з Москви в колонію у Володимирську область РФ.

Зазначена стаття Кримінального кодексу стала відома в РФ, як «дадінська» - по імені опозиційного активіста Ільдара Дадіна, що став першим засудженим за нею. Котов був другим.

Після численних заяв правозахисників і активістів президент Росії Володимир Путін 25 січня доручив перевірити законність вироку московському активісту Котову, засудженому в вересні 2019 року до чотирьох років колонії за участь у несанкціонованих мітингах. Відтак його перевели в Москву, але розгляд справи призупинилося через карантинні протівокоронавірусні заходи.

Фото: з архіву Вікторії Івлєвої, Тетяни Лазди