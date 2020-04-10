Українки закордону подякували медикам і діаспорі за діяльність у боротьбі з COVID-19

Голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль подякувала всім медпрацівникам, які борються з коронавірусом, та світовій мережі СФУЖО за підтримку в часи пандемії COVID-19.

Про це йдеться у зверненні від її імені, опублікуваному на сторінці СФУЖО в Facebook

«Сьогодні увесь світ призвичаюється до умов карантину через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Заходи безпеки, котрі вживають, найперше, політики та працедавці, спричиняють нові особливості нашого повсякдення. Віддаємо шану і честь медпрацівникам та всім, хто стоїть на передній лінії фронту боротьби з вірусом і цілодобово рятує тисячі людських життів», - повідомляється в зверненні.

Як зазначається, «СФУЖО щиро дякує всій своїй світовій мережі за віддану добровільну працю в цей час випробувань у підтримці українців з діаспори та України, які опинилися в біді».

У зверненні також зауважується важливість карантину в період пандемії коронавірусу, необхідність вчитися жити в умовах майже повного віртуального спілкування, а також міститься заклик бути людяними, милосердними та згуртованими для найшвидшого подолання епідемії.

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«Звернення Голови СФУЖО

у зв’язку з пандемією коронавірусу

9 квітня 2020 р.

Сьогодні увесь світ призвичаюється до умов карантину через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Заходи безпеки, котрі вживають, найперше, політики та працедавці, спричиняють нові особливості нашого повсякдення. Віддаємо шану і честь медпрацівникам та всім, хто стоїть на передній лінії фронту боротьби з вірусом і цілодобово рятує тисячі людських життів.

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) висловлює щирі співчуття тим родинам, які втратили своїх рідних. Скорбимо, молимося та єднаємося із вами у молитвах.

Ми усвідомлюємо, що досвід не народжується миттєво, а визріває поволі. Ми вже почали опановувати глобальне розуміння необхідності карантину та новий формат солідарності. Солідарність сьогодні - це не лише спільні дії, це до великої міри ще й усвідомлення дисципліни і гуманізму, необхідність бути чуйним до потреб свого ближнього та зробити свій внесок у допомогу потребуючим та боротьбу з пандемією.

СФУЖО щиро дякує всій своїй світовій мережі за віддану добровільну працю в цей час випробувань у підтримці українців з діаспори та України, які опинилися в біді.

Сьогодні ми вчимося жити у нових умовах і повноцінно спілкуватися за допомогою електронних технологій, заглиблюючись у онлайн-сервіси. Попри те, що чимало людей мають цей досвід, однак ми ще ніколи не переводили все своє спілкування – і професійне, і дружнє – у віртуальний формат. Найближчим часом ми долучимося до перших онлайн Великодніх Богослужінь.

Тож у цей час нових викликів будьмо людяними, милосердними, бережімо себе, своїх рідних та своє суспільство, а також гуртуймося у спільній праці для найшвидшого подолання пандемії.

Анна Кісіль

Голова».

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook