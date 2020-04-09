Українцям, які «застрягли» в Ісландії, подовжили дозволи на перебування до 1 червня – посольство

В Ісландії дозволили іноземним громадянам, які не змогли вчасно покинути територію країни до закінчення термінів свого законного перебування через карантин, залишатися в країні без посвідки на проживання або візи до 1 червня 2020 року.

Про це повідомило Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом) у групі допомоги громадянам України за кордоном під час пандемії Covid-19 «Захист українців в Фінляндії та Ісландії» в Facebook.

«Шановні громадяни України, інформуємо, що згідно оновленої інформації Директорату Імміграції Ісландії до Закону про іноземців було внесене тимчасове положення, відповідно до якого іноземні громадяни, які не змогли вчасно покинути територію Ісландії до закінчення термінів свого законного перебування в країні, можуть залишатися в країні без посвідки на проживання або візи до 1 червня 2020 року», - йдеться у дописі.

Як зазначається, це тимчасове положення поширюється на іноземних громадян, які перебували в Ісландії до введення обмежень на поїздки 20 березня 2020 року (у Шенгенську зону і країни Євросоюзу) на підставі наступних документів: посвідки на проживання, термін дії якої закінчився або закінчується до моменту, коли можна виїхати з країни; візи, термін дії якої закінчився або закінчується до моменту, коли можна виїхати з країни.

Вказане положення також поширюється на осіб, яким не потрібна віза, але які продовжать перебування в Шенгенській зоні терміном понад 90 днів, перш ніж зможуть покинути країну.

Зауважується, що положення не поширюється на іноземців, що перебували в країні без законних підстав до 20 березня 2020 року, і не перешкоджає депортації з тієї чи іншої причини відповідно до положень Закону про іноземців.

У посольстві зазначають, що звертатись за дозволом на більш тривале перебування в країні не потрібно. «Внесені зміни до законодавства автоматично надають кожному, хто підпадає під дію положення, право перебувати в країні без посвідки на проживання або візи більш тривалий період», - додали в диппредставництві.

Разом з тим, в посольстві відповіли на питання, як довго можна залишатися в Ісландії. «У даній ситуації іноземним громадянам рекомендовано покинути країну якомога швидше, терміном не пізніше 1 червня 2020 року», - зазначається в дописі.

У посольстві нагадали, що у випадку виникнення додаткових запитань громадяни можуть звертатися до Директорату Імміграції Ісландії за адресою електронної пошти: utl@utl.is.

Ознайомитись з офіційним роз’ясненням Директорату Імміграції Ісландії можна за посиланням: