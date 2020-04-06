Українець став найкращим закордонним випускником Королівської військової академії в Сандгерсті

Курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко отримав відзнаку найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Про це повідомило у Facebook посольство Великої Британії в Україні.

«Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст. Так, цього року Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки», - йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав «Шаблю найкращого закордонного випускника» Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті. Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу.

Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

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Фото: British Embassy Kyiv у Facebook