У Туреччині вийшла унікальна книга-дослідження про Україну

Унікальна книга-дослідження «Суспільство, держава та політика в пострадянській Україні: динаміка процесів та трансформація ідентичностей» побачила світ у Туреччині.

Це перше комплексне наукове дослідження турецькою мовою про Україну, написане на основі «польових досліджень», які науковці здійснювали під час як окремих поїздок, так і тривалої роботи в Україні, розповіла кореспонденту Укрінформу голова Української спілки в Анкарі, викладачка університету Карабюк Юлія Білецька.

«До виходу цієї праці в світ у Туреччині не було комплексних книжок про Україну, про суспільно-політичні процеси. Ті книжки, які вже, на щастя, є, присвячені окремим темам. Ідея виникла кілька років тому. Ця ж група науковців робила книжку про Грузію, і пізніше тим самим складом вирішили зробити працю про Україну», - розповіла Білецька.

Унікальність книги полягає в тому, що вона створена на основі «польових досліджень». Група науковців кілька разів здійснювала візити в Україну. Автори, працюючи над створенням окремих розділів, провели в Україні від кількох тижнів до кількох місяців.

«Головна особливість цього дослідження в тому, що воно не написане «за столом», з різних джерел. Книга, яку тримаєте в руках, була створена з використанням соціологічних методів дослідження, проведених інтерв’ю в Україні з посадовцями, експертами, політиками, науковцями. Ця книга - не збірка статей, це масштабний цілісний проєкт із розробленою попередньо концепцією, де скоординовані всі складові», - пояснила науковиця.

Книга-дослідження вийшла у світ за редакторства відомих в Туреччині науковців: професорів Айшегюль Айдингюн та Ісмаїла Айдингюн.

У ній детально висвітлені та проаналізовані ключові моменти історії України, політичної системи Україні, процес формування національної ідентичності. Зокрема, особлива увага приділяється Голодомору та створенню Православної церкви України. Окреме місце займає тема турецько-українських двосторонніх відносин. Також дослідження детально описує процеси після подій 2014 року, включає такі теми, як незаконна окупація Росією Криму, становище мусульманської релігійної меншини та внутрішньо переміщених осіб.

Фото: Юлія Білецька