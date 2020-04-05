У Неаполі українських лікарів зустріли піснями Руслани

У суботу, 4 квітня, ввечері з будівлі одного з бізнес-центрів Неаполя на повну потужність лунали пісні Руслани на честь приїзду українських лікарів.

Про це повідомляє у Facebook генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький.

"Сьогодні (4 квітня - ред.) в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани; так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу", - зазначив консул.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

4 квітня до Італії прилетіли 20 лікарів - з системи МОЗ та МВС.