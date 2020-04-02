Українська лікарка в Португалії розповіла про нові симптоми коронавірусу

Українська лікарка Наталія Барчук з Лісабона, яка також має справу і з хворими на COVID-19, повідомила, що коронавірус вже проявляється не лише тільки респіраторними симптомами.

Про це медик, яка працює сімейним лікарем та на швидкій у приватному шпиталі, розповіла кореспонденту Укрінформу.

Наталія Барчук «На жаль, вірус дуже швидко прилаштовується і трансформується, тому іноді вже нема симптомів класичних, як було спочатку. Вже є випадки, що коронавірус проявляється не тільки респіраторними симптомами. Зараз навіть шкірні симптоми, приміром, поява дерматитів, дали позитивний тест на COVID-19», - повідомила лікарка.

Вона розповіла, що їй відомо про випадки захворювання українців в Португалії на COVID-19. «Знаю, що деякі українці вже перехворіли, все пройшло без ускладнень», - сказала Наталія Барчук. Вона також зазначила, що їй відомо про випадок інфікування щонайменще одного українського лікаря в Португалії.

Загалом, за її словами, наразі у відділенні інтенсивної терапії знаходиться 10 медиків.

Наталія Барчук

Наталія Барчук розповіла, що її 76-річна мама теж захворіла. «Її стан стабільний, вже 9-й день хвороби. Ми всі на карантині, я теж робила тест, але ще не маю результату. Я також працюю з хворими на коронавірус», - сказала лікарка.

Вона розповіла, як лікарі, що допомагають хворим на COVID-19, захищаються від інфікування. «Маски, рукавиці, фартухи, дезрозчини - це у тих лікарів, які на консультаціях. А медики, що в так званих ковідаріях, мають повне комплексне захищення. У нас створені відділення, де лікар повністю захищений - у костюмі, масці тощо, і тільки там обстежуються хворі з симптомами, схожими на коронавірус», - повідомила Наталія Барчук.

«Ковідарії - це спеціальні відділення, де знаходиться 2-3 лікаря, медсестра і санітарка, повністю захищені - так як у мене на фото - і обстежують хворих з підозрою на коронавірус. Я в двох парах рукавиць, після кожного пацієнта міняю фартух і перші рукавиці. А коли ми виходимо з ковідарія, то одразу в душ. Ну і, звичайно, знімати цей весь одяг теж є спеціальна техніка», - розповіла лікарка.

Наталія Барчук Наталія Барчук зазначила, що наразі ситуація з COVID-19 в Португалії під контролем, нестачі чогось немає. За її словами, таких ситуацій, коли медики мають обирати, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легень, а кого – ні, не було. «Загалом зараз всього вистачає. Наразі все під контролем у Португалії. Найважливішим є те, що більшість людей зрозуміли: карантин надзвичайно важливий, щоб уникнути захворювання. Поліція постійно проводить роботу з тими, хто порушує карантин, операції «Стоп», це важливо», - розповіла лікарка.

Медик зазначила, що пік захворювання на COVID-19 в Португалії прогнозують на середину квітня.

На питання, що вона рекомендує в якості дієвого захисту від інфікування, Наталія відповіла: «Ізоляція!».

Згідно з даними Worldоmeter, у Португалії станом на 20:52 2 квітня зафіксовано 9 034 випадків COVID-19, з них 209 летальні, 68 людей одужали.

Фото: надані Наталією Барчук