Населення Чехії у 2019 році збільшилося переважно за рахунок українських мігрантів

У 2019 році в Чехії був зафіксований значний приріст населення, в основному за рахунок мігрантів з України.

Про це свідчать дані Чеського статистичного управління.

«У 2019 році чисельність населення Чехії зросла на 44,1 тис. до 10,69 млн. Загальне зростання спричинене позитивним сальдо міжнародної міграції», - йдеться у доповіді.

Основну масу мігрантів - понад 40%, - склали громадяни України (18,2 тис. осіб); друга найбільша група - словацькі громадяни (4,6 тис.), на третьому місці - росіяни (2,7 тис.).

Загалом у країну в'їхала 65 571 особа (на 7,4 тис. більше, ніж попереднього року). Кількість чехів, які емігрували за кордон, становила 21,3 тис. (приріст на 1,8 тис. у річному вимірі).

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Власне в Чехії кількість смертей дещо перевищила кількість народжень. Народилося минулого року 112,2 тис. дітей, що на 1,8 тис. менше, ніж у 2018 році. Померло - 112,4 тис., на 600 менше, ніж у 2018 році.