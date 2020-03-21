Населення Чехії у 2019 році збільшилося переважно за рахунок українських мігрантів
Про це свідчать дані Чеського статистичного управління.
«У 2019 році чисельність населення Чехії зросла на 44,1 тис. до 10,69 млн. Загальне зростання спричинене позитивним сальдо міжнародної міграції», - йдеться у доповіді.
Основну масу мігрантів - понад 40%, - склали громадяни України (18,2 тис. осіб); друга найбільша група - словацькі громадяни (4,6 тис.), на третьому місці - росіяни (2,7 тис.).
Загалом у країну в'їхала 65 571 особа (на 7,4 тис. більше, ніж попереднього року). Кількість чехів, які емігрували за кордон, становила 21,3 тис. (приріст на 1,8 тис. у річному вимірі).
Власне в Чехії кількість смертей дещо перевищила кількість народжень. Народилося минулого року 112,2 тис. дітей, що на 1,8 тис. менше, ніж у 2018 році. Померло - 112,4 тис., на 600 менше, ніж у 2018 році.