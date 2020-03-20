У посольстві розповіли, як продовжити візу українцям, які не змогли виїхати з Австралії

Посольство України в Австралії надало рекомендації щодо того, як продовжити австралійську візу громадянам України, які не змогли виїхати з країни у зв'язку із ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляється на офіційному сайті дипустанови.

«Шановні громадяни України. Якщо ви не змогли виїхати з Австралії через обмеження, введені у світі у зв'язку із поширенням коронавірусу, а термін вашої візи чи дозвіл на перебування в Австралії закінчується, просимо ознайомитися із рекомендаціями Міністерства внутрішніх справ Австралії та австралійської міграційної служби щодо шляхів врегулювання вашої проблеми: https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus», - повідомили в посольстві.

Як зазначається, згадані рекомендації є уніфікованими для усіх іноземців.

У посольстві звернули увагу громадян на те, що «іншого шляху легалізувати ваше перебування в Австралії на час закінчення дії дозвільних документів та заборон введених у зв'язку із пандемією, аніж виконати умови австралійської сторони, немає».

Раніше Посольство України в Австралії повідомило, що з 20 березня 2020 Австралія та Нова Зеландія закривають кордони для іноземних громадян, за винятком тих, які є прямими родичами австралійців.

Крім того, із 16 березня запроваджено 30-денну заборону на захід круїзних лайнерів у порти Австралії.

Порушення режиму самоізоляції каратимуться штрафом від 8000 до 50 000 австр. дол.

Рекомендації щодо умов самоізоляції розміщено тут.

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Worldometers, станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа видужали, 10 047 загинули.

В Австралії на сьогодні кількість хворих становить 814 осіб, 58 з них були виявлені за останню добу.