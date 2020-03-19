Посольство попереджає українців у Шрі-Ланці про нові обмежувальні заходи в країні через Covid-19

Посольство України в Індії попереджає українських громадян у Шрі-Ланці про запровадження нових обмежувальних заходів в країні через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«До уваги громадян України, що перебувають на Шрі-Ланці! Пандемічна ситуація на Шрі-Ланці продовжує погіршуватись. Місцевою владою на постійній основі вживаються нові обмежувальні заходи. Урядом країни створено Національний оперативний Центр (НОЦ) з протидії та попередження розповсюдження Covid-19, який очолив командувач сухопутних військ ЗС Шрі-Ланки. Відповідно до вимог НОЦ, усім іноземцям рекомендовано обмежити пересування в межах країни з метою запобігання розповсюдженню вірусу», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «власники готелів, віл, хостелів та інших місць розміщення туристів зобов’язані попередити іноземців щодо запроваджених обмежень, у тому числі – закриття на карантин місць проживання туристів».

У посольстві зауважили, що «зазначені обмеження не стосуються лише відвідання продовольчих магазинів, а також – пересування в аеропорт з метою виїзду з країни».

«Посольство звертається до усіх громадян України з проханням суворо дотримуватись визначених урядом Шрі-Ланки та НОЦ заходів протидії розповсюдженню вірусу Covid-19, утримуватись від туристичних подорожей по країні, масових зібрань та відвідання місць скупчення людей тощо. Порушення зазначених вимог може призвести до затримання іноземців, примусового тимчасового обмеження їх свободи та інших жорстких превентивних заходів з боку місцевої влади», - попередили в дипустанові.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом Covid-19, три з них - летальні.

Фото: АА