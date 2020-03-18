Спілка української молоді пропонуює своїм осередкам у світі скасувати всі заходи через коронавірус

Світова Управа Спілки української молоді (СУМ) пропонує своїм осередкам у світі скасувати усі заплановані раніе заходи через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці СУМ у Facebook.

«У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19 Світова Управа Спілки української молоді звертається до всього членства СУМ щодо подальшої діяльності. Сьогодні кожна країна, регіон, місто встановлюють місцеві правила захисту, щоб запобігти розповсюдженню епідемії. З огляду на те, Крайові Управи та Осередки Спілки української молоді повинні докласти максимальні зусилля для захисту здоров’я та запобігти поширенню інфекції», - йдеться у дописі.

«Пропонуємо місцевим структурам СУМ, враховуючи ситуацію, ухвалити на даний час рішення про скасування проведення масштабних юнацьких і дружинницьких сходин та інших заходів», - зазначили в Світовій Управі СУМ.

Світова Управа СУМ також закликала Крайові Управи, Управи Осередків та всіх сумівців дотримуватися порад і вказівок місцевих органів влади, державних структур та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.