Український інститут Америки тимчасово закрився через коронавірус

Український інститут Америки тимчасово закрився через коронавірус

Укрінформ
Український інститут Америки в Нью-Йорку повідомив про тимчасове закриття з огляду на  поширення коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці інституту в Facebook.

«Український інститут Америки тимчасово закритий. Ми з нетерпінням чекатимемо на зустріч з вами знову. Перевіряйте, будь ласка, наявність періодичних оновлень. Ми бажаємо вам міцного здоров'я та безпеки під час цієї глобальної кризи», - йдеться у дописі.

Як повідомляє Український погляд, про тимчасове закриття адміністрація Українського інституту Америки повідомила також окремою розсилкою.

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Зазначається, що особам, які придбали квитки на вже призначені заходи (зокрема, на демонстрацію українського фільму «Recovery Room» в п’ятницю 20-го березня та концерт «Spring Awakening»  в суботу, 4 квітня), поверненуть кошти.

Щоб отримати повернення коштів, слід зателефонувати 212-288-8660 (NY) або ж написати на email  mail@ukrainianinstitute.org.

Як повідомлялося, станом на 6:26 ранку 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, інфікованих - 182 727 осіб, а тих, хто помер – 7 174. Такі дані наводить Worldometer.

Серед 95 670 заражених, які досі хворіють, 6 163 особи перебувають у важкому або критичному стані.

У США зареєстрували 4 272 випадок Covid-19.

Фото: Ukrainian Institute of America у Facebook

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