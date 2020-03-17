Український інститут Америки тимчасово закрився через коронавірус

Український інститут Америки в Нью-Йорку повідомив про тимчасове закриття з огляду на поширення коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці інституту в Facebook.

«Український інститут Америки тимчасово закритий. Ми з нетерпінням чекатимемо на зустріч з вами знову. Перевіряйте, будь ласка, наявність періодичних оновлень. Ми бажаємо вам міцного здоров'я та безпеки під час цієї глобальної кризи», - йдеться у дописі.

Як повідомляє Український погляд, про тимчасове закриття адміністрація Українського інституту Америки повідомила також окремою розсилкою.

Зазначається, що особам, які придбали квитки на вже призначені заходи (зокрема, на демонстрацію українського фільму «Recovery Room» в п’ятницю 20-го березня та концерт «Spring Awakening» в суботу, 4 квітня), поверненуть кошти.

Щоб отримати повернення коштів, слід зателефонувати 212-288-8660 (NY) або ж написати на email mail@ukrainianinstitute.org.

Як повідомлялося, станом на 6:26 ранку 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, інфікованих - 182 727 осіб, а тих, хто помер – 7 174. Такі дані наводить Worldometer.

Серед 95 670 заражених, які досі хворіють, 6 163 особи перебувають у важкому або критичному стані.

У США зареєстрували 4 272 випадок Covid-19.

Фото: Ukrainian Institute of America у Facebook