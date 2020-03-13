У Ризі переглянули фільм «Неzламні» та поспілкувалися з його героїнями

В ризькому Музеї окупації Латвії відбувся показ фільму «Неzламні» української документалістки Ольги Волинської про українських активісток з Донбасу.

Також пройшла зустріч з двома з трьох героїнь фільму - Іриною Довгань і Анною Ільющенковою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Показ фільму справив велике враження на аудиторію, серед якої були латиські та українські активісти, громадські діячі, журналісти. Довгань, Ільющенкова та Волинська відповіли на численні запитання, розповіли, яким страшним провалом у середньовіччя обернулася для Донбасу російська агресія.

Посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко під час свого виступу підкреслив символічність того, що розповідь про сучасну окупацію українського Донбасу Росією відбувається саме в Музеї окупації Латвії, що свідчить про сталий підхід РФ до міжнародного законодавства.

Працівники Музею, які звикли працювати з подібним історичним матеріалом, зазначили, що представлений кіноматеріал справив на них велике враження, оскільки це страшні, моторошні події, які відбуваються не колись, а в нашому сьогоденні.

Крім того, в першій половині дня перегляд фільму та спілкування з українськими гостями пройшло в Латвійському Сеймі.

Організаторами акції та приїзду творчої групи «Неzламні» виступили латвійське Ukrainas atbalsta biedriba/Товариство підтримки України та Музей окупації Латвії.

У п’ятницю, 13 березня, показ фільму та спілкування мали проходити в Таллінні в естонському Музеї окупації та Свободи. Але захід було скасовано через надзвичайний стан і запроваджений напередодні карантин через коронавірус.

«Неzламні» - це колаж з трьох коротких документальних фільмів про жінок, які за свою активну проукраїнську позицію і допомогу українським військовим потрапили у полон до незаконних збройних формувань на Донбасі та зазнали жорстоких катувань. Героїні фільму - Анна Гуцулка (Сергеєва) - художниця, поетеса і громадська активістка; Ірина Довгань, відома в Україні волонтер і Анна Ільющенкова, колишня медсестра добровольчого батальйону «Донбас».

Мешканка Донбасу Ірина Довгань (як і Анна Гуцулка) з початку війни допомагала українській армії продуктами, одягом, ліками. Влітку 2014 року її викрали проросійські бойовики батальйону «Схід». Ірину піддавали тортурам і загрозам «згвалтування до смерті». Потім її відвезли до Донецька, на перехрестя, де поставили біля стовпа з українським прапором та написом «Она убивает наших детей. Агент карателей». У цей момент її сфотографував бразильський фотограф Маурісіо Ліма. Наступного ранку Фотографія Ірини з'явилася в The New York Times, що врятувало їй життя.

Анна Ільющенкова родом з Донбасу, але вона вже давно мешкала в Одесі, де займалася бізнесом. Після початку російської агресії Анна пішла в добровольчий батальон «Донбас» медичним працівником. Під час виходу з Іловайську вона дістала важких поранень та потрапила в російський полон, після якого вижила дивом.

Автор проєкту «Неzламні» - «Правозахисна Група "Січ”», яка надає професійну безкоштовну юридичну допомогу постраждалим від збройного конфлікту на Сході країни, зокрема, колишнім полоненим. Цей соціальний проект створений за грантової підтримки документалістів з New media advocacy project (Нью-Йорк) та Інституту з висвітлення війни і миру (IWPR).

Фото: Олег Кудрін, Товариство підтримки України, з архіву