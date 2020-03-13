Щецинське Об’єднання українців у Польщі скасувало березневі заходи через коронавірус

Щецінське відділення Об’єднання українців у Польщі скасувало заплановані на березень культурно-освітні заходи та прийом відвідувачів через коронавірус.

Про це повідомляться в оголошенні на сторінці голови Щецинського об’єднання ОУП Яна Сирника у Facebook.

«Згідно з рішенням, ухваленим урядом Польщі від 11 березня 2020 року через розповсюдження коронавірусу Covid-19 та наказу Захдінопоморського воєводи, Щецінське відділення Об’єднання українців у Польщі призупиняє діяльність Центру культури до 29 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від 12 березня скасовано уроки, зустрічі, лекції та прийом відвідувачів.

У випадку термінових справ можна контактувати за телефоном: 607 087 944.

«Уклінно просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася», - зазначається в оголошенні.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

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Фото: Belga