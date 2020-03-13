В Бішкеку відбувся День української кухні

День української кухні, що пройшов у столиці Киргизстану, дав можливість усім охочим дізнатися про історію й особливості українських страв та спробувати їх на смак.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Киргизстані у Facebook.

«12 березня у Посольстві України за участі Бішкекського міжнародного жіночого клубу було проведено День української кухні, в рамках якого відбувся майстер-клас з приготування українських традиційних страв», - йдеться у дописі.

Як зазначив Посол Валерій Жовтенко, такий захід є частиною популяризації української культури і традицій в Киргизстані, зокрема української кухні.

Учасники заходу мали змогу ознайомитися з історією та традиціями української кухні, особливостями приготування національних страв.

Було також проведено дегустацію власноручно приготовлених смаколиків.

Фото: © Alexey Skachkov