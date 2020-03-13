В Бішкеку відбувся День української кухні
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Укрінформ
День української кухні, що пройшов у столиці Киргизстану, дав можливість усім охочим дізнатися про історію й особливості українських страв та спробувати їх на смак.
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Киргизстані у Facebook.
«12 березня у Посольстві України за участі Бішкекського міжнародного жіночого клубу було проведено День української кухні, в рамках якого відбувся майстер-клас з приготування українських традиційних страв», - йдеться у дописі.
Як зазначив Посол Валерій Жовтенко, такий захід є частиною популяризації української культури і традицій в Киргизстані, зокрема української кухні.
Учасники заходу мали змогу ознайомитися з історією та традиціями української кухні, особливостями приготування національних страв.
Було також проведено дегустацію власноручно приготовлених смаколиків.
Фото: © Alexey Skachkov