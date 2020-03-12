Президент СКУ провів зустріч із очільницею Світової федерації українських лемківських організацій

Президент Свiтового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод і президент Світової федерації українських лемківських організацій (СФУЛО) Ярослава Галик обговорили під час зустрічі питання розбудови українських громад у світі.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Президент СКУ Павло Ґрод провів робочу зустріч з Ярославою Галик, президентом Світової федерації українських лемківських організацій (СФУЛО). Обговорили питання розбудови наших громад у світі, а також питання збереження та вшанування національної пам’яті», - йдеться у повідомленні.

Павло Ґрод зауважив, що «примусове виселення українців Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Любачівщини, Холмщини та Південного Підляшшя зруйнувало домівки, розділило сім’ї та прирекло мільйони корінних українців на роки поневірянь на чужині, поставивши під загрозу знищення цілі етнічні групи, зокрема, лемків».

«Збереження та вшанування правдивої пам’яті про ці події є нашим обов’язком перед майбутніми поколіннями українців», - зазначив президент СКУ.

Читайте також: СКУ заявив про підтримку реформ в Україні

Він подякував Ярославі Галик за цінні подарунки – авторське видання «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946» та пам’ятну медаль до 75-річчя депортації.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook