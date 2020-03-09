СКУ заявив про підтримку реформ в Україні

Світове українство готове й надалі підтримувати Україну на шляху впровадження реформ.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Світовий конгрес українців твердо налаштований зміцнити Україну як успішну демократичну державу. Ми підтримуємо народ України у його захисті територіальної цілісності та суверенітету від російської військової, політичної та економічної агресії”, - сказав Ґрод.

Він наголосив на важливості продовження розпочатого руху шляхом впровадження реформ.

“Дуже важливо, аби обрані та призначені державні керівники слідували позитивною траєкторією реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя”, - зазначив президент СКУ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.