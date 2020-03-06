У Нью-Йорку пройшов перший фестиваль української сучасної музики

В Нью-Йорку днями відбувся перший фестиваль української сучасної музики Ukrainian Contemporary Music Festival.

Сотні глядачів мали змогу не тільки почути твори сучасних українських композиторів, але й долучитися до цікавих дискусій, повідомляє Голос Америки.

«Якісь поодинокі акції, концерти є на сьогоднішній день. Але фестивалю, такого великого івенту, який би зібрав всі ці окремі концерти, перформанси під одну концепцію, під одну ідею, ще не існувало», - розповіла співзасновниця Ukrainian Contemporary Music Festival Людмила Юріна.

Організатори фестивалю запропонували поціновувачам музичного мистецтва «шість годин сучасної української музики, 19 українських композиторів, більше 30 професійних музикантів та понад 500 відвідувачів».

Над організацією заходу, який відбувся 28 лютого - 1 березня, Людмила Юріна працювала разом із американською музикознавчинею українського походження Лією Батстоун.

Як зазначається, ідея проведення фестивалю народилася влітку минулого року в Україні, коли Лія в Києві збирала інформацію про те, як Майдан змінив сучасну українську музику.

«На жаль, досить часто в культурній сфері Україна поглинається російським культурним спадком. Часто це важко зрозуміти неукраїнцям. Зараз Україна в новинах, тому це гарний час познайомити з іншою частиною культури та історії», - вважає співзасновниця Ukrainian Contemporary Music Festival Лія Батстоун.

Фестиваль складався як з панельних дискусій, так і безпосередньо з музичних виступів. Одна з тем – музика та революція. На сцені лунали твори, які народилися під впливом подій на Майдані, загибелі Небесної Сотні та війни з Росією.

Загалом були виконані твори 19 сучасних українських композиторів – представників трьох поколінь творців музики. Одна з них – композиторка Анна Корсун. Вона родом із Донецька, зараз живе і працює в Німеччині, викладає в Нідерландах. Її твори для голосу дуже популярні в Європі.

На фестивалі твори українських кмпозиторів виконували місцеві музиканти. За словами організаторів фестивалю, така синергія важлива, адже вони намагалися залучити до заходу не лише лояльних та зацікавлених місцевих українців, а й широку американську аудиторію.

«Коли американські та європейські музиканти грають гарну українську музику, написану на гарному рівні, вони дуже дивуються, що така музика дуже високого рівня маловідома у світі, і щось для себе беруть з нашої музики. Я вважаю, що це найкращий результат, це наша мета», - розповіла Людмила Юріна.

Читайте також: У Вашингтоні пройде Шевченківський вечір

Як повідомляється, організаторки Ukrainian Contemporary Music Festival планують зробити фестиваль щорічним. Вони вже отримали багато позитивних відгуків та почали обговорювати формат наступного заходу. Не виключено, що за рік твори будуть виконуватися українськими музикантами.

Фото: Укрінформ, allevents.in

Відео: Голос Америки