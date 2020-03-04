Українські школи в Абу-Дабі та Монреалі започаткували проєкт «Україна всюди»

Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі (ОАЕ) та Українська школа імені митрополита Андрея Шептицького в Монреалі започаткували міжшкільний проєкт «Україна всюди».

Ініціатива покликана об’єднати українців всього світу, повідомляється на сторінці Української громадської рідної школи в Абу-Дабі у Facebook.

«Україна всюди» - це спільний проєкт, започаткований Українською громадською рідною школою в Абу-Дабі та Українською школою імені митрополита Андрея Шептицького в Монреалі, покликаний об'єднати українців всього світу та продемонструвати багатство нашої нації», - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту школярі рідної школи в Абу-Дабі українською мовою розповіли у відеоролику про столицю ОАЕ - «унікальне місце на планеті, де Захід зустрічається зі Сходом і де живе український дух».

А учні Української школи імені митрополита Андрея Шептицького представили найцікавіші місця Монреаля, де українці проживають вже понад 120 років.

«Зі спільної ініціативи разом з Українською громадською рідною школою в Абу-Дабі ми ще раз довели, що Україна не обмежується її кордонами, а живе там, де живуть наші люди. Україна - всюди!», - йдеться у дописі.

«Поділіться з нами відео про Україну за кордоном: у своїх містах чи цілих країнах», - запрошують засновники проєкту інші українські школи діаспори та нагадують: «Україна - це кожен із нас. Україна - всюди. Адже Україна - там, де українці».

Кооринатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов на своїй сторінці в Facebook подякував українцям в ОАЕ та Монреалі за спільну ідею, технічну допомогу, і окремо учням школи, батькам та вчителям - за проактивну участь та підтримку.

Він зазначив, що в ролику про Абу-Дабі використані кадри від Vika Maltseva, Expedia та YouTube і музика «Diaspora» by Omega Vibes.

Фото: Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі у Facebook

Відео: Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі; Metropolitan Andrej Sheptytsky Ukrainian School in Montreal