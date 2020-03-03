В Казахстані тривають Дні української культури

Дні української культури в Північно-Казахстанській області, що відкрилися днями в Петропавловську, триватимуть протягом березня.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Казахстані.

«Упродовж березня 2020 р. у рамках Днів української культури в Північно-Казахстанській області планується проведення вечора української народної пісні, караоке з виконанням українських пісень, виставки «Української народної кухні», майстер-класу «Українські народні промисли», інтерактивного майданчика «Українські народні традиції», телемосту «Київ-Петропавловськ»; лекцій «Українці», «Украиндер»,«TheUkrainians», - зазначається у повідомленні.

Відкриття Днів української культури в Північно-Казахстанській області відбулося 26 лютого 2020 р. у місті Петропавловськ. Захід проводився у Північно-казахстанському державному університеті ім. М.Козибаєва у рамках відзначення 25-ти річчя Асамблеї народу Казахстану і Дня Подяки», - йдеться у повідомленні.

На виступі були присутні викладачі та студенти зазначеного навчального закладу, актив української громади, молодь.

Представник українського посольства привітав учасників зі святом. Він нагадав, що перші переселення українців на північ Казахстану відбулися після зруйнування Російською імперією Запорізької Січі у 1775 р., пізніше – унаслідок політичних репресій і Голодоморів в Україні.

Як зазначається, на заході відбувся виступ українського танцювального колективу м. Петропавловськ. Актовий зал Університету був переповнений глядачами.

Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook