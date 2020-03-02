Українці Туреччини привітали Патріарха Варфоломія з ювілеєм

Українська громада Туреччини привітала Патріарха Варфоломія з ювілеєм, подарувала його портер, написаний юним художником з громади Стамбула, та заспівали «Многая літа».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З нагоди Вашого 80-річного ювілею, від імені всіх українців Туреччини хочу висловити Вашій Всесвятості найщирішу повагу. Будь ласка, прийміть наші найкращі побажання міцного здоров’я та щастя. Хай Господь продовжує посилати Вам свою милість, благословляти Вас мудрістю та енергією, дарує Вам ще багато років", - йдеться у вітанні, яке від імені усіх громад вручила Вселенському Патріарху Варфоломію голова Координаційної ради громадських організацій Туреччини Олена Топчу.

Українці Туреччини подякували Вселенському Патріарху за надання автокефалії ПЦУ.

"Користуючись цією нагодою, висловлюємо Вашій Всесвятості нашу найглибшу вдячність за Ваші добрі зусилля у даруванні автокефалії Православній церкві України. Українці по всьому світу вітають історичне рішення Матері Церкви надати Томос", - йдеться у вітанні.

Як повідомляв Укрінформ, у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі відбулося богослужіння з нагоди ювілею Вселенського патріарха Варфоломія. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського.