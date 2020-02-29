У ризькому Виставковому центрі на Кіпсалі у перший день міжнародної "Латвійської книжкової виставки-2020" представили велику українську програму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс після офіційної церемонії відкриття форуму відвідав український стенд. Посол України Олександр Міщенко ознайомив латвійського міністра із сучасною ситуацією в Україні, культурною та безпековою політикою, зокрема у контексті боротьби з російською пропагандою.

Українську програму на виставці відкривала організована ПЕН-клубами України та Латвії панельна дискусія «Книга vs Телевізор. Інформаційні війни. Майбутнє за тими хто читає?». З латвійського боку в ній брали участь члени місцевого PEN-клубу Інга Гайле, Ілмарс Шлапінс, Айварс Ейпурс, з українського - Андрій Любка (ПЕН-клуб Україна) і генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький. Учасники обговорювали, яким чином можна ставити бар’єр інформаційному, контентному втручанню ззовні, як виховувати критичне мислення.

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У другій половині дня відбулася творча зустріч із Андрієм Любкою, учасником АТО і письменником Романом Зіненком (автор книг «Іловайський щоденник», «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії»), видавцем Красовицьким. Вони розповіли про свої останні роботи та плани на майбутнє.

Під час наступного заходу крім «Фоліо» присутнім презентували видавництво «Ранок», що спеціалізується переважно на дитячій літературі, та роботу креативної агенції «Green Penguin», зокрема їхній мультимедійний проєкт «Книга-мандрівка. Україна». Обидва заходи модерував власкор Укрінформу в країнах Балтії Олег Кудрін.

На книжковій виставці в Ризі представили велику українську програму / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

Нагадаємо: з 28 лютого по 1 березня у ризькому Виставковому центрі на Кіпсалі відвідувачі стенду «UA: Книги» можуть познайомитися з останніми новинками українських видавництв, придбати книжки, поспілкуватися з членами української делегації, взяти автографи у письменників.

Низку заходів в рамках "Латвійської книжкової виставки-2019" та стенд “Українська книга” організовано Центром культури “Латвія - Україна” за сприяння Посольства України в Латвії.