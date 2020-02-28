В Італії відбудеться творча зустріч з відомим українським письменником Андрієм Курковим

У Римі 13 березня пройде творча зустріч з широко відомим українським письменником, сценаристом Андрієм Курковим.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«13 березня у Римі в Посольстві України в Італії відбудеться творча зустріч із український письменником, журналістом та кіносценаристом Андрієм Курковим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в кінці презентації виступить письменник з Калуша Тарас Ващук, який живе і працює в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Андрій Курков - сучасний український письменник, один з найбільш цікавих і відомих діячів сучасного українського літературного процесу. Книги цього автора відрізняються яскравими персонажами і захоплюючими сюжетами. За сценаріями письменника створено вісім кінофільмів. У 2014 році Курков був нагороджений Орденом Почесного легіону Франції. Твори перекладені 36 мовами світу.

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Тарас Ващук - український письменник і журналіст, автор поетичної збірки «Чорна квітка» (2003), лауреат премії «Дебют року в прозі-2007», учасник з’їзду молодих літераторів Ірпінь-2008, дипломант всеукраїнського конкурсу малої прози «Сила Малого-2009», лауреат міжнародного конкурсу журналу «Zeit Glass 2016». У 2018 році презентував у Римі, Флоренції та Мілані книгу «Україна в пісках».