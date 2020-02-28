Відома українська поетеса презентувала в Тбілісі двомовну книгу поезій

Всесвітньо відома українська поетеа Людмила Скирда представила у Тбілісі двомовну книгу своєї поезії під назвою «Голоси Сакартвело», присвячену Грузії.

Про це повідомляє Посольство України в Грузії у Facebook.

«26 лютого в Тбілісі відбулася чудова подія у культурному житті України та Грузії. Всесвітньо відома українська поетеса, вчений-літературознавець, літературний критик, культуролог, член Спілки письменників України, лауреат літературних премій імені Андрія Малишка, Григорія Сковороди, Володимира Винниченка, Івана Кошелівця, Заслужений діяч мистецтв України Людмила Скрирда презентувала двомовну книгу своєї поезії, присвячену Грузії, під назвою «Голоси Сакартвело», - йдеться у дописі.

Як зазначається, грузинською мовою видання переклав відомий поет, перекладач і літературознавець грузинського походження, Заслужений діяч мистецтв України, доктор філологічних наук, професор та дипломат Рауль Чілачава.

Посол України в Грузії Ігор Долгов вітальним словом урочисто відкрив цей захід культурної дипломатії, на якій завітали представники Спілки письменників Грузії та видатні грузинські поети, докторанти Інституту Україністики та викладачі Тбіліського державного університету ім.І.Джавахішвілі, Сухумського державного університету м.Тбілісі та Державного Технічного університету, представники Культурної палати Грузії, Національної Парламентської бібліотеки м.Тбілісі, Тбіліської державної консерваторії ім. В.Сараджішвілі, представники Посольства України в Грузії, української діаспори та громадськість.

Людмила Скирда виступила з яскравою промовою, в якій розповіла про свою любов до Грузії, її культури, краси та народу. Поетеса провела історичні та культурні паралелі між українським та грузинським народом, згадала видатних особистостей культури та літератури обох країн, які відіграли визначальну роль у формуванні національної свідомості та духовності України та Грузії. На завершення промови Людмила Скирда особисто прочитала свою поезію.

У заході взяв участь відомий та шанований в Україні та Грузії актор Вано Янтбелідзе, який зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Він продекламував поезії Людмили Скирди у перекладі грузинською мовою.

Директор Інституту Україністики Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, президент Академії літературознавства Грузії, академік Отар Баканідзе високо оцінив талант української поетеси, її проникливе око та чуттєвість у висловлюванні.

Окрасою українсько-грузинської презентації книги «Голоси Сакартвело» стали виступи талановитих молодих виконавців оперного співу Тбіліської Державної консерваторії ім.В.Сараджішвілі.

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Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook