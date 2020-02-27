В Таллінні відбулася творча зустріч з українським письменником Андрієм Любкою

У Талліннській Центральній бібліотеці пройшла творча зустріч письменника, поета Андрія Любки, організована спільно бібліотекою, Конгресом українців Естонії (КУЕ) та літературним порталом «Облака».

Про це Укрінформу розповіла президент КУЕ Віра Коник.

«Вечір пройшов з великим успіхом. Модерний, надзвичайно ерудований поет, письменник, колумніст, він справив неабияке враження на аудиторію, серед якої були не тільки місцеві українці, а й естонці, і росіяни», - каже Коник.

Модератором зустрічі став поет, письменник П.І.Філімонов, що тісно співпрацює з порталом «Облака» (його редагує естонський літератор українського походження Ігор Котюх).

Під час зустрічі Любка розповів, що зараз переважно пише прозаїчні твори; поезії переважно – в минулому.

Андрій Любка, відповідаючи на питання із залу про те, чи не надто багато уваги він приділяє громадським, політичним подіям та чи не слід творчій людині дещо відсторонюватися від цього, відповів, що для нього в наші часи це неможливо.

Після творчого вечору Андрій Любка відвідав розташований у Старому Таллінні Український культурний центр (УКЦ). «Я такого ще взагалі не бачив, таке поєднання середньовіччя й сучасності, змісту й вишуканості, справжньості! Щиро дякую фундатору й патріарху цього Центру художнику Анатолію Лютюку за незабутню зустріч, а пані Ксенії Сулаєвій за екскурсію», - поділився письменник.

У п’ятницю, 28 лютого, Любка буде вже в латвійській столиці на Міжнародній книжковій виставці, де візьме участь в низці заходів з участю українських письменників і видавців.

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Фото: Est Lit Locus, УКЦ