У Лейпцігу вшосте відбулася Молитва за мир в Україні
Про це повідомила активістка української громади Лейпцига Оксана Макогон у Facebook.
«Для українців Лейпціга і не тільки відбулася важлива подія. Наші німецькі друзі з товариства EuropaMaidan Leipzig вже вшосте стали ініціаторами проведення Молитви за мир в Україні, присвяченій шостій річниці розстрілів на Майдані, яка відбулася у відомій церкві Святого Миколая», - написала Макогон.
Вона зазначила, що представники української громади міста взяли активну участь у заході, відгукнувшись на пропозицію отця Стефана Бікхардта - голови товариства EuropaMaidan Leipzig, яке об’єднало великих прихильників України.
Під час молитовного заходу вокальна група УГКЦ св.влкмч Юрія Переможця виконала релігійні пісні.
Своїми роздумами про теперішню ситуацію в Україні з присутніми поділився професор Володимир Кутц. Оксана Макогон в своєму короткому виступі зосередилася на темі дітей-сиріт війни та дітей України, дитинство яких проходить під обстрілами російських загарбників.
За рішенням організаторів заходу, частину зібраних після служби пожертв передадуть громаді УГКЦ міста для допомоги дітям в Україні.
Як повідомляється, після закінчення молитви в музеї Zeitgeschichtliches Forum у Лейпцигу відбулася дискусія, яку розпочав виступ відомого політолога та історика Андреаса Умланда, який спеціалізується на Східній Європі й Україні зокрема. Для участі у цьому заході він спеціально приїхав з Києва, де зараз живе і працює.
В дискусії також взяла участь активна членкиня товариства EuropaMaidan Leipzig українка Аліна Артаміна.
Як зазначила Оксана Макогон, тема про теперішню ситуацію в Україні зібрала чималу аудиторію зацікавлених слухачів, її обговорення тривало майже 2,5 години.
Активістка ще раз подякувала організаторам заходу і всім, хто прийшов помолитися за мир в Україні.
Макогон також процитувала частину свого виступу, в якому наголосила: «Так, я за мир, але не ціною зникнення України з географічної карти світу як держави. Занадто висока ціна на протязі століть і в теперішній час за це заплачена. Бо мир - це не втрата незалежності, а навпаки, її утвердження і покарання тих, хто на неї зазіхав».
Фото: Оксана Макогон у Facebook