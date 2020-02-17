Українці Естонії провели в Таллінні великий концерт до Дня Незалежності країни

В Домі Хопнера в самому центрі естонської столиці минулої суботи пройшов традиційний святковий концерт, присвячений Дню Незалежності Естонської Республіки.

Захід організував Конгрес українців Естонії (КУЕ), повідомила Укрінформу голова КУЕ Віра Коник.

«Приємно, що з кожним роком на наших концертах більшає естонців. Також можна зазначити, що зростає професійний рівень виконавців. Підростають діти - наш Руслан Трочинський (лідер естонської групи «Svjata Vatra», - ред.) вже виступає з донечкою Руте, яка, мабуть, піде батьківською дорогою. Вона артистична, з хорошим голосом. Виконала на нашому концерті гімни України та Естонії», - розповіла Коник.

Приємно було побачити на концерті представників фольклорного ансамблю «Оксамит» (Запоріжжя), який тогоріч виступав в Естонії. «Серед нових учасників концерту хочеться відзначити ансамбль «MuzikВояж», який популярізує класичну українську музику. Ним керує Олена Думуніка, домристка, випускниця Одеської консерваторії», - ділиться організаторка концерту.

Крім того, на заході виступили учні недільної школи «Лабора»; вокалістки Олеся Літневська, Христина Рагуліна; постійна учасниця діаспорних концертів скрипалька Валентина Гончарова; молода поетка Катя Новак, яка нещодавно переїхала до Естонії, та інші.

На концерті були, зокрема, присутні Посол України Мар’яна Беца, працівники Посольства України, представники Міністерства культури Естонії, учасники щотижневого пікетування посольства країни-агресора РФ в Естонії.

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Конгрес українців Естонії організовує концерти до Дня незалежності з 2015 року – як вияв вдячності до країни за підтримку України у цей нелегкий для неї час. До участі в концертах залучаються українські та естонські виконавці, а також колективи культурних товариств інших народів, які живуть в Естонії.

Естонія проголосила свою незалежність 24 лютого 1918 року. Святкові заходи на честь 102-ї річниці державності пройдуть всією Естонією.

Фото: Віра Коник