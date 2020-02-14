Україна візьме участь у Вільнюському книжковому ярмарку

Україна візьме участь у ХХІ Вільнюському книжковому ярмарку, який проходитиме 20-23 лютого.

Про це Укрінформу повідомив організатор стенду — Український інститут книги.

"Український стенд офіційно буде представлено на 21-му Вільнюському книжковому ярмарку, що пройде з 20 по 23 лютого", - йдеться у пресрелізі.

Як зазначається, спеціальним гостем від України у Вільнюсі стане письменниця Галина Шиян - лауреатка Літературної премії Європейського Союзу, яку отримала за роман "За спиною". Передбачається, що вона візьме участь у дискусії лауреатів премії Європейського Союзу разом з Яном Карсоном (Ірландія), Мееліс Фріденталь (Естонія) та Діаною Опольскайте (Литва).

На ярмарку Україну представлять 10 видавництв: "Балтія-Друк", "Навчальна книга-Богдан", "Фактор-Друк", "Фоліо", "Каламар", "Основи", "Ранок", "Саміт-Книга", ВД "Школа", "Знання".

Вільнюський книжковий ярмарок є найбільшим у країнах Балтії. На ньому очікується понад 60 тис. відвідувачів та 300 видавців. Захід проходитиме у Литовському виставковому центрі LITEXPO на площі 12 тисяч квадратних метрів.

Фото: lithuania.mfa.gov