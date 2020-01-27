Україна цьогоріч візьме участь у шести міжнародних книжкових виставках — МКМС
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України у Facebook.
"30 книжкових виставок-2020: від Китаю до Німеччини. Україна буде представлена на 6 міжнародних виставках: Вільнюському, Лондонському, Паризькому, Франкфуртському, Варшавському книжкових ярмарках, Болонському ярмарку дитячої книжки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Лондонська книжкова виставка (Велика Британія) буде проводитися 10–12 березня; Паризький книжковий салон (Франція) проводитиметься 20–23 березня; виставка дитячої книги в Болоньї (Італія) - 30 березня–2 квітня; Варшавська книжкова виставка (Польща) відбудеться 21–24 травня; Франкфуртська книжкова виставка (Німеччина) — 14-18 жовтня.
Також 20–24 травня відбудеться Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” у Києві, а 16-20 вересня - Форум видавців у Львові.
Фото: Facebook МКМС