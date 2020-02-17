Осередок Об’єднання українок Бельгії в Антверпені обрав нове керівництво
Укрінформ
В осередку Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) в Антверпені обрали нове керівництво.
Про це повідомила голова ОУБ Наталія Осташ у Facebook.
«Звітно-виборні збори осередку ОУБ м. Антверпен. Вітаємо новообраних співголів Таню Мяус і Марію Бойчук і скарбницю осередку Люду Черепаніну», - зазначила Наталія Осташ.
Як повідомляв Укрінформ, 29 січня цього року в Бельгії пішла з життя українська художниця, голова відділу Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) в Антверпені Надія Сеничак, яка останнім часом боролася з тяжкою хворобою.
Фото: Укрінформ; Natalia Ostach у Facebook