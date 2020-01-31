У Бельгії не стало відомої української мисткині та діячки діаспори Надії Сеничак
Про це повідомила голова Об'єднання українок Бельгії Наталія Осташ у Facebook.
«Дорога спільното! Від імені Об'єднання українок Бельгії з великим жалем складаємо найщиріші співчуття чоловікові, сестрам і братові, родині Сеничаків та всім друзям з приводу трагічної втрати нашої дорогої посестри, голови осередку Антверпен - Надії Сеничак», - зазначила Наталія Осташ.
Як зазначили у соцмережі рідні Надії Сеничак, її не стало 29 січня.
Укрінформ чимало розповідав про мисткиню та її творчість. Надія Сеничак народилася в Бельгії, але виховувалась у національно свідомій родині і вважала себе українським митцем. Ідеї для своїх картин художниця черпала з української народної творчості.
В культурно-мистецьких колах Бельгії Надія Сеничак була добре відома як художник, що працює в стилі народного мистецтва. Окрім картин, мисткиня писала ікони в сучасному стилі, вишивала подушки з орнаментами з різних куточків України, створювала скульптури.
Надія Сеничак за життя щиро ділилася своєю мастейрністю та поширювала українську культуру й мистецтво у Бельгії. Вона регулярно проводила майстер-класи з народної творчості, писанкарства, косівського розпису, організовувала жіночі вікенди на Франкополі тощо, об’єднуючи навколо себе українську громаду.
Частину своїх робіт Надія Сеничак традиційно продавала на користь благодійних проєктів в Україні. Зокрема, у листопаді минулого року в Антверпені відбулася виставка робіт мисткині, частину яких художниця продала, аби допомогти онкохворим дітям в Україні.
Фото: Objєkty, Nadia Senyczak у Facebook