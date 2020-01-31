У Бельгії не стало відомої української мисткині та діячки діаспори Надії Сеничак

В Бельгії пішла з життя українська художниця, голова відділу Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) в Антверпені Надія Сеничак.

Про це повідомила голова Об'єднання українок Бельгії Наталія Осташ у Facebook.

«Дорога спільното! Від імені Об'єднання українок Бельгії з великим жалем складаємо найщиріші співчуття чоловікові, сестрам і братові, родині Сеничаків та всім друзям з приводу трагічної втрати нашої дорогої посестри, голови осередку Антверпен - Надії Сеничак», - зазначила Наталія Осташ.

Надія Сеничак Вона повідомила, що Надія Сеничак останнім часом боролася з тяжкою хворобою. «Долаючи тяжку недугу, при цьому залишаючись сильною, завжди усміхненою, чуйною, інтелегентною жінкою, люблячою дружиною, сестрою, тетою, подругою, Надія до останньої хвилини свого життя залишалась гідною Українкою та Людиною з великої літери. Нехай бельгійська земля, дорога Надю, буде тобі пухом, а наша пам'ять незгасаючою. Молимось, любимо, пам'ятаємо», - зазначила голова ОУБ.

Як зазначили у соцмережі рідні Надії Сеничак, її не стало 29 січня.

Укрінформ чимало розповідав про мисткиню та її творчість. Надія Сеничак народилася в Бельгії, але виховувалась у національно свідомій родині і вважала себе українським митцем. Ідеї для своїх картин художниця черпала з української народної творчості.

В культурно-мистецьких колах Бельгії Надія Сеничак була добре відома як художник, що працює в стилі народного мистецтва. Окрім картин, мисткиня писала ікони в сучасному стилі, вишивала подушки з орнаментами з різних куточків України, створювала скульптури.

Надія Сеничак за життя щиро ділилася своєю мастейрністю та поширювала українську культуру й мистецтво у Бельгії. Вона регулярно проводила майстер-класи з народної творчості, писанкарства, косівського розпису, організовувала жіночі вікенди на Франкополі тощо, об’єднуючи навколо себе українську громаду.

Частину своїх робіт Надія Сеничак традиційно продавала на користь благодійних проєктів в Україні. Зокрема, у листопаді минулого року в Антверпені відбулася виставка робіт мисткині, частину яких художниця продала, аби допомогти онкохворим дітям в Україні.

Фото: Objєkty, Nadia Senyczak у Facebook