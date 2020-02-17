Відомий сучасний кобзар Юрій Фединський вирушає у творче турне Європою

Американський бандурист українсько-ірландського походження Юрій Фединський організовує кобзарювання багатьма країнами та містами Європи.

Про це він розповів у Facebook, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я б хотів повідомити всім про мою наступну кобзарську пригоду. Цього разу – кобзарювання по Європі! Я буду їхати сам, своїм автом, що заповнене усякими унікальними та рідкісними «загубленими» інструментами. Цього разу буде ще два інстументи: «козацький торбан» та «панська бандура», які зараз в майстерні довершуються», - написав майстер-кобзар.

Він повідомив про намір зустрітися з громадами української діаспори, а також із представниками університетів та організацій поза діаспорою.

«Місія гастролей – розповсюджування кобзарського слова та підтримка української громади за кордоном», - відзначив Фединський.

Творча подорож пройде у березні-квітні. Кобзар планує відвідати Польщу, Угорщину, Чехію, Німеччину, Бельгію та інші країни.

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Юрій Фединський народився в США, має українсько-ірландське походження, постійно проживає в Україні. Бандурист, композитор, що займається українською кобзарською традицією (співає традиційний кобзарський репертуар під супроводом). Є продюсером народних ансамблів, робить музичні інструменти. Звукорежисер, культурний активіст, педагог.

Фото: poltava.sq.com.ua, Jurij Fedynskyj у Facebook