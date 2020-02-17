Посольство в Швеції запрошує на фестиваль декламаторів рідної мови

У Посольстві України в Швеції 22 лютого відбудеться фестиваль декламаторів творів різного жанру, присвячених рідній мові.

Фестиваль присвячений Міжнародному дню рідної мови, повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

«З метою зміцнення позицій української мови в культурному та інформаційному просторі Швеції, що є одним із завдань Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схваленої розпорядженням Уряду від 17 липня 2019 р. №596-р, а також мов корінних народів і національних меншин України, 22 лютого о 14:00 у Посольстві України відбудеться фестиваль декламаторів творів різного жанру, присвячених рідній мові», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, по завершенню фестивалю буде організований флешмоб на площі біля Посольства.

У диппредставництві запросили долучитися усіх бажаючих.

Нагадується, що ХХХ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО (26 жовтня -17 листопада 1999 р., м. Париж) проголошено Міжнародний день рідної мови, який відзначається в усьому світі щорічно 21 лютого, починаючи з 2000 р. Тема 2020 року – «Мова без кордонів».