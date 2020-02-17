У Стамбулі вийшла унікальна збірка українських та кримськотатарських казок

У Стамбулі відбулася презентація першої книжки казок народів України турецькою мовою «Ukrayna’nın halk masalları».

Унікальність видання в тому, що всі ілюстрації до казочок намалювали діти, які живуть у Стамбулі та Сімферополі, а переклад творів зробили діти з українсько-турецьких родин та студенти української кафедри літературного факультету Стамбульського університету, повідомляє Генконсульство України в Стамбулі в Facebook.

«Підготовка цієї першої книжечки стала справжньою українською толокою, оскільки участь в ній дружньо взяли чимало дітей. І саме завдяки завзяттю дітей зі Стамбула та Сімферополя ми змогли видати нашу першу збірку казок, яка допоможе краще зрозуміти культуру та історію українського та кримськотатарського народів», - привітав видання книги Генконсул Олександр Гаман.

Генконсульства висловило подяку всім, хто долучився до створення книги. В планах - робота над наступним виданням.

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Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu в Facebook