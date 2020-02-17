У Стамбулі вийшла унікальна збірка українських та кримськотатарських казок
Унікальність видання в тому, що всі ілюстрації до казочок намалювали діти, які живуть у Стамбулі та Сімферополі, а переклад творів зробили діти з українсько-турецьких родин та студенти української кафедри літературного факультету Стамбульського університету, повідомляє Генконсульство України в Стамбулі в Facebook.
«Підготовка цієї першої книжечки стала справжньою українською толокою, оскільки участь в ній дружньо взяли чимало дітей. І саме завдяки завзяттю дітей зі Стамбула та Сімферополя ми змогли видати нашу першу збірку казок, яка допоможе краще зрозуміти культуру та історію українського та кримськотатарського народів», - привітав видання книги Генконсул Олександр Гаман.
Генконсульства висловило подяку всім, хто долучився до створення книги. В планах - робота над наступним виданням.
Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu в Facebook