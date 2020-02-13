Союз українок Америки у Кліфтоні передав $7 тисяч на лікування поранених захисників України

Союз українок Америки (СУА), відділ №137 у Кліфтоні (штат Нью-Джерсі, США) виділив 7 тисяч доларів у якості фінансової допомоги пораненим українським воїнам, які знаходяться у Київському та Львівському військових госпіталях.

Про це йдеться на сторінці 137-го відділу СУА у Facebook.

«137-й відділ Союзу українок Америки виділив одноразові фінансові допомоги (в цілому пожертвування склали $7000) для поранених воїнів АТО. Кошти будуть використані на лікування та оплату різного роду реабілітаційних послуг опісля тяжких поранень, важкого ступеня опіків шкіри та лікування онкологічних захворювань», - йдеться у дописі.

Як зазначається, нещодавно представниці 137-го відділу СУА Оксана Коник (президент відділу №137 СУА) та Марія Васильків побували в Київському та Львівському військових госпіталях. Під час візиту вони відвідали гнійно-хірургічне, онкологічне, травматологічне відділення та реанімацію неврологічного віддділення. Представниці СУА зустрілися з пораненими захисниками України, а також з місцевими волонтерами. Цього разу допомога від діаспори призначається 11 воїнам.

У СУА висловили «велику подяку хлопцям за мужність та віру, їхнім родинам - за боротьбу і любов».

Представниці СУА також висловили дяку волонтеркам, які допомагають Київському та Львівському військовим госпіталям.

Крім того, у СУА подякували Українській громаді в США, спонсорам та друзям СУА «за участь, підтримку та надання можливостей для здійснення наших спільних благодійних справ» і висловили сподівання на подальшу співпрацю в майбутніх проєктах.

Фото: UNWLA Branch 137 Clifton NJ у Facebook