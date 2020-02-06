Українки з Кліфтона передали $5 тисяч дитячому реабілітаційному центру у Львові

Членкині Союзу українок Америки (СУА), віділ №137 у Кліфтоні (штата Нью-Джерсі, США) зібрали та передали 5 тис. доларів дитячому реабілітаційному центру «Джерело» у Львові.

Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.

«Отримали чергову підтримку на Навчальні програми від приятельок-союзанок! UNWLA Branch 137 Clifton NJ (Союз українок Америки, віділ №137 у Кліфтоні, Нью-Джерсі – ред.) проводив благодійні покази колекції Оксани Караванської та зібрав 5000 доларів на підтримку центру. Дякуємо за візит і підтримку Оксані Коник, Марії Васильків та усім членкиням UNWLA (СУА – ред.). Бути далеко від України і так вболівати та допомагати - це надихає! Дякуємо, що є в колі друзів «Джерела!», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сторінці відділу №137 СУА, грошова допомога призначена на фінансування навчання та розвитку фахівців, які щодня працюють з важконеповносправними дітьми та молоддю дитячого реабілітаційного центру «Джерело».

Зі свого боку, членкині відділу висловили «найщиріші слова вдячності директору центру «Джерело» Зореславі Люльчак, керівнику відділу соціальних проектів та розвитку Наталії Сіреджук та всій команді за вашу щоденну і таку важливу працю, та добро у серці, за те, що даєте можливість кожній дитині центру рости у любові, з повагою гідності та уваги до унікальності кожного і кожної».

Союзянки також подякували Українській громаді в Нью-Джерсі та Нью-Йорку, друзям та спонсорам за участь, підтримку та можливість здійснення цього благодійного проєкту та висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Як зазначається у соцмережі, президент відділу №137 СУА Оксана Коник передала 5 тис. доларів у якості допомоги дитячому реабілітаційному центру «Джерело» у Львові. Кошти було зібрано під час осіннього благодійного модного показу нової колекції відомої української модельєрки Оксани Караванської у США.

Фото: Центр "Джерело" Dzherelo Centre у Facebook