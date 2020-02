Українські мистецькі традиції показали на танцювально-етнографічному шоу в Нью-Джерсі

Українське танцювальне мистецтво та народні костюми від української дизайнерки Оксани Парути презентували днями в місті Перт Ембой (штат Нью-Джерсі, США) у рамках танцювально-етнографічного шоу «Барви України».

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Нью-Йорку в Facebook.

«Генеральне консульство України в Нью-Йорку долучилось до підготовки та проведення 9 лютого у місті Перт Ембой (штат Нью-Джерсі) танцювально-етнографічного шоу «Барви України», організаторами якого виступили місцева Українська Церква Святого Успіння, компанія «Trident Festival», інші організації української громади та представники українських танцювальних шкіл східного узбережжя США», - йдеться у дописі.

Як зазначається, захід був спрямований на пропагування українських мистецьких традицій та культурної спадщини.

Під час шоу присутні мали можливість насолодитися виступами талановитих танцювальних колективів.

Гості заходу також ознайомилися з унікальною колекцією народних костюмів від відомого українського дизайнера Оксани Парути, прем’єрний показ якої став одним з найяскравіших елементів шоу.

Відеосюжет про захід підготували у Голосі Америки. «Талановитий український народ створював свій національний одяг століттями, відображав у ньому надію і красу, печаль і радість, свою історію і культуру. Сьогодні ми маємо велику честь представляти етнографічну колекцію стилізованого українського народного костюму від відомої української дизайнерки сценічного костюму Оксани Парути», - йдеться у відео.

Фото: Consulate General of Ukraine in New York у Facebook

Відео: Голос Америки