У Йонкерсі відбувся благодійний концерт «Шпилястих кобзарів»

Благодійний концерт музичного гурту «Шпилясті кобзарі» відбувся днями в Йонкерсі (США).

Про це повідомляє Генереальне консульство України в Нью-Йорку у Facebook.

«Генконсульство України в Нью-Йорку разом з Постпредством України при ООН мали за честь долучитись 9 лютого до благодійної акції – концерту ансамблю неперевершених українських бандуристів «Шпилясті Кобзарі», організованого фондом «Revived Soldiers Ukraine» спільно з Українською Католицькою Церквою Св. Арх. Михаїла міста Йонкерс (штат Нью-Йорк), Федеральною кредитною спілкою «СУМА Йонкерс» та організаціями української громади», - йдеться у повідомленні.

У Генконсульстві зазначили, що пишаються талантом та майстерністю «Шпилястих Кобзарів», і побажали хлопцям нових успіхів та творчих здобутків.

Крім того, у Генеральному консульстві висловили подяку фонду «Revived Soldiers Ukraine» та його голові Ірині Ващук «за невтомні зусилля з повернення до життя важкопоранених українських військовослужбовців, допомогу ветеранам та підтримку сімей загиблих й поранених воїнів».

Як повідомляв Укрінформ, музичний гурт «Шпилясті кобзарі» наприкінці січня розпочав благодійний гастрольний тур Сполученими Штатами Америки на підтримку українських воїнів.

Повідомляється, що зібрані під час туру кошти підуть на лікування поранених українських військових та утримання реабілітаційного центру «Next Step» Ukraine в Ірпіні.

Тур триватиме до 16 лютого і включатиме виступи гурту в ряді міст США.

Фото: Consulate General of Ukraine in New York у Facebook