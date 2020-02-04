«Шпилясті кобзарі» поїхали в тур Америкою на підтримку українських воїнів

Музичний гурт «Шпилясті кобзарі» гастролює в США з благодійним туром.

Музиканти вже виступили в Сент-Луїсі 31 січня, в Чикаго 1 лютого та Детройті 2 лютого, йдеться на сторінці гурту у Facebook.

«У теплій родинній атмосфері розпочався наш благодійний тур на підтримку українських воїнів. Разом із Revived Soldiers Ukraine та українською громадою St. Louis вдосталь поспівали та посміялися», - написали музиканти у соцмережі про виступ у Сент-Луїсі, який відбувся в Українській католицькій церкві.

«Чикаго, дякуємо за теплий прийом. Це був справжній аншлаг! З вами було так щиро та затишно. І, звісно ж, дякуємо українській громаді міста за організацію на вищому рівні», - зазначили музиканти на своїй сторінці у Facebook. Чиказький виступ відбувся в українському культурному осередку.

В Детройті на концерті гурту був аншлаг. «Аншлаг! Концерт нашого благодійного туру на підтримку поранених українських воїнів у Детройті. Бандура - це круто!», - йдеться в дописі.

Гастролі «Шпилястих кобзарів» у США розпочалися 31 січня. «Сучасна бандура їде підкорювати Америку! З 31 січня до 16 лютого відбудеться наш благодійний тур до США для підтримки поранених українських воїнів. Разом з фондом Revived Soldiers Ukraine запрошуємо вас на концерти», - анонсувалося на сторінці гурту.

Попереду у «Шпилястих кобзарів» виступи у Філадельфії (7 лютого), Ролі (штат Північна Кароліна, 8 лютого), Йонкерсі (штат Нью-Йорк, 9 лютого), Вашингтоні (14 лютого), Брукліні (штат Нью-Йорк, 15 лютого) та Віппані (штат Нью-Джерсі, 16 лютого).

Як зазначається, квитки на концерти можна придбати на сайті www.rsu-concert.eventbrite.com.

Повідомляється, що зібрані під час туру кошти підуть на лікування поранених військових України та утримання реабілітаційного центру Next Step Ukraine в Ірпіні.

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Фото, відео: Шпилясті кобзарі у Facebook