В Афінах українці відсвяткували Розколяду

Українська громада в Афінах відзначила завершення циклу зимових свят.

Про це йдеться на сторінці Української недільної школи при товаристві "Українсько-грецька думка" у Facebook.

"Христос народився! Славімо його!", - так востаннє цього року віталися в Атенах в неділю, 9 лютого, парафіяни української церкви Святого Миколая. Закінчується цикл Різдвяних свят, тому громада зібралася відсвяткувати Розколяду", - повідомляється у дописі.

Захід відбувся з дотриманням усіх традицій. "Святкували, як і належить: з колядою, кутею, пампухами та танцями. Звечора невтомні господині з сестрами-монахинями пекли, варили, чистили, прибирали, готуючись зустріти гостей. Адже, за українською традицією, проводи коляди повинні бути багатими, веселими, безтурботними, людними, щоб нарік коляда повернулась!", - зазначили у громаді.

На святкування прийшли, зокрема, й вихованці Української недільної школи, що при Асоціації "Українсько-грецька думка".

Розповідається, що більшість з цих дітей народилися в Греції й ніколи не були в Україні на зимові свята. Але, як зазначається, Україна є там, де є українці, які бережуть свої традиції, історію, віру. "Школа є тим оберегом українства за кордоном, який допомагає вивчити, полюбити, зрозуміти далеку батьківщину. Тому дітки, які протягом зими вчили різноманітні колядки, щедрівки, змогли показати землякам, що молоде покоління знає і шанує традиції свого народу", - зауважується в дописі.

Малеча колядувала в українських строях, весело і запально.

Як зазначається на сторінці волонтерської спільноти "Грекобандерівці", під час свята також зібрали 250 євро у рамках допомоги українським воїнам - збору на кардіомонітор (монітор пацієнта), щоб доукомплектувати реанімобіль 65-го військового мобільного госпіталю на передовій. Як зазначається, на цей прилад вже зібрали 1375 євро із необхідних 1600 євро.

Фото: Українська недільна школа при товаристві "Українсько-Грецька Думка", ‎"Грекобандерівці" Волонтерська спільнота - у Facebook