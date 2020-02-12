Голова СУР обговорив освітні проблеми українців з представниками урядових відомств Румунії

Освітні проблеми української меншини та проєкти Союзу українців Румунії (СУР) були обговорені під час зустрічі голови СУР Миколи Мирослава Петрецького з представниками урядових відомств Румунії.

Про це у середу повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

Як зазначається, 4 лютого голова Союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький разом із радником Міністерства національного виховання та наукових досліджень Ельвірою Кодря і радником СУР Іліє Костелом провели робочу зустріч із міністром національного виховання та наукових досліджень Румунії Монікою Анісіє.

«Під час зустрічі були обговорені проблеми, з якими стикається українська меншина щодо освіти українською рідною мовою, проведення національної наради працівників українського шкільництва Румунії, ситуація щодо Українського ліцею імені Тараса Шевченка в місті Сігету-Мармацієй, а також інші проєкти, які будуть втілені в життя СУР у співпраці з Міністерством національного виховання та наукових досліджень протягом поточного року», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві представники української меншини Румунії також мали зустрічі з державним секретарем Іреною Ковач та із генеральним директором Генеральної дирекції з міжнародних відносин та європейських справ Лумініцою Матей.

Як зазначається, того ж дня голова СУР Микола Мирослав Петрецький разом із радником СУР Іліє Костелом мали робочу зустріч із державним секретарем Департаменту міжетнічних відносин Уряду Еніке Каталін Лаціко.

У ході зустрічі були обговорені проєкти, які розгортає Союз українців Румунії, а також проєкти, які протягом цього року СУР проводитиме спільно з Департаментом міжетнічних відносин з метою просування та збереження етнічної, мовної та культурної ідентичності української меншини в Румунії.