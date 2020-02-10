Українська діаспора проведе в Таллінні концерт до Дня Незалежності Естонії

Конгрес українців Естонії (КУЕ) організовує 15 лютого святковий концерт, присвячений Дню Незалежності Естонської Республіки.

Захід відбудеться в історичному Домі Хопнера на Ратушній площі Таллінна, повідомила Укрінформу голова КУЕ Віра Коник.

«Конгрес українців Естонії організовує концерти до Дня незалежності з 2015 року – як вияв вдячності до країни за підтримку України у цей нелегкий для неї час. Такі заходи вже стали традиційними, на концерти запрошуються українські дипломати, представники естонської влади. До участі в концертах залучаються українські та естонські виконавці, а також колективи культурних товариств інших народів, які живуть в Естонії», - розповіла Коник.

За її словами, організатори заходу мають намір відобразити розмаїття української культури, а також творчі досягнення української громади Естонії. «Цього року хочемо більше розкрити потенціал української молоді – це родинний колектив Руслана Трочинського (група «Svjata Vatra», - ред.), який виступатиме зі своїми дітьми, і молода поетка Катя Новак, яка нещодавно переїхала до Естонії, але вже добре тут відома своїми перекладами відомої поетки Доріс Карева», - пояснює голова КУЕ.

Також у концерті візьмуть участь учні недільної школи «Лабора», молоді виконавиці Христина Рагуліна (жанр «співаної поезії») і Дарія Ровба (автентичні українські пісні). Класичне виконання українських пісень глядачам представить Олеся Літневська.

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Нагадаємо, Естонія проголосила свою незалежність 24 лютого 1918 року. Святкові заходи на честь 102-ї річниці державності пройдуть всією країною.

Фото: Віра Коник