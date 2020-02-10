У Вільнюсі відкриється філіал паризької української школи École Ukrainienne de Paris

Філіал Української школи в Парижі (École Ukrainienne de Paris) відкриється цієї осені в столиці Литви.

Про це повідомляється на сторінці Української школи в Парижі у Facebook.

«Ми відкриваємо філіал нашої школи у Литві! Уже цієї осені у Вільнюсі запрацює загальноосвітня школа для українських дітей від École Ukrainienne de Paris (fondatrice Oléna Vnukovska)», - йдеться у повідомленні.

Як розповіла засновниця та директор École Ukrainienne de Paris Олена Внуковська, вже 15 років минуло, як вона створила в Парижі творчий простір для навчання українських дітей. «Ми пройшли шлях від школи мистецтв до повноцінного навчального закладу з українською державною атестацією. Наші учні-першачки, народжені у Франції, вільно спілкуються українською й співають гімн, наші старшокласники читають українських письменників у паризькому метро, наші випускники вступають до французьких ліцеїв та вищих навчальних закладів на Батьківщині. Свій досвід прагнемо поширювати у світі. Розпочнемо з Вільнюса – міста Шевченка, Стендаля, Міцкевича, столиці тієї країни, де офіційно проживає 58 тисяч українців», – зазначила Олена Внуковська.

Як повідомляється, освітні програми нової школи у Вільнюсі відповідатимуть затвердженим Міністерством освіти і науки України програмам. «Тут, як і в Парижі, ми готуватимемо учнів до державної атестації з можливістю отримання свідоцтва державного зразка України про повну середню освіту», - додала засновниця та директор École Ukrainienne de Paris.

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Крім цього, як зазначила Внуковська, дев'ятикласники та одинадцятикласники з Литви вже зараз можуть скористатися послугами нової школи і скласти цьогорічну українську державну атестацію не в Україні, а в Парижі на базі École Ukrainienne de Paris (fondatrice Oléna Vnukovska).

«Атестація у нас відбудеться наприкінці травня. Із питань запису на атестацію та на навчання до нової школи звертайтеся до адміністрації École Ukrainienne de Paris та пишіть нам на Facebook», - повідомила Олена Внуковська.

Фото: École Ukrainienne de Paris, fondatrice Oléna Mistal у Facebook