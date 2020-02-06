Хореографічний колектив «Світанок» з Анталії оголосив набір дітей

Дитячий хореографічний колектив українського народного танцю «Світанок», що діє при громадській організації «Середземноморське об’єднання українців в Анталії» і є призером та лауреатом дитячих конкурсів та фестивалів, оголосив набір у старшу та молодшу групи.

Про це Укрінформу повідомила голова Середземноморське об’єднання українців Наталя Караджа.

«Колектив «Світанок» був створений в листопаді 2016 року при громадській організації Середземноморське об’єднання українців в Анталії. Коли починав роботу, нарахував 6 дітей . Зараз у нас вже 16 діток в старшій групі це вік з 7 до 11 років та 8 дітей віком 4-6 років в молодшій групі. У перший рік нашої діяльності ми мали 14 концертів на рік, тоді вважали, що це дуже багато. У цьому році вже влітку ми нарахували 24 виступи з початку року й були дуже здивовані й горді собою», - розповіла вона агентству про діяльність колективу.

За її словами, «Світанок» виступає не лише в Анталії, він виїжджає на виступи до інших міст Туреччини, беручи участь у турецьких та міжнародних заходах. Зокрема, колектив вже відвідував Мармарис, Стамбул, Аланью, Текірова , Фетхіє, Наллихан (місто неподалік Анкари). «Світанок» бере участь у хореографічних дитячих конкурсах, у яких вже не раз посідав призові місця.

«Ми прагнемо, щоб виступи були яскравими та професійними. Наші хореографи приділяють велику увагу постановкам танцю та костюмам», - поділилася Наталя Караджа.

Керівники колективу – дипломовані хореографи, подружжя Анна та Артем Паламарчуки. Заняття проходять тричі на тиждень.

Зараз у «Світанку» працюють над новою програмою виступів та запрошують діток долучитися до колективу, його активної діяльності, аби спільно розвиватися та знайомити з українським танцем турецького та міжнародного глядача.

Фото: Natalia Karaca у Facebook