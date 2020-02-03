Українська та кримськотатарська кухня відкрилася в ресторані в Подгориці

Найсмачніші традиційні страви української та кримськотатарської кухні можна віднині скуштувати у ресторані «Цетіньє» у Подгориці.

Про це повідомляється на стоірнці Посольства України в Чорногорії у Facebook.

«З радістю повідомляємо, що в суботу, 1 лютого, за підтримки Посольства, відкрилася українська і кримськотатарська кухня в ресторані «Цетіньє» Подгориці. Культурна дипломатія проявляє себе по-різному, в тому числі й через кухню, і нам дуже приємно, що нарешті в Чорногорії можна буде спробувати наші національні страви. Ба більше: наскільки відомо, наразі це єдиний ресторан на всіх Балканах, де є українська і кримськотатарська кухня», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося раніше, анонсуючи відкриття української та кримськотатарської кухні в ресторані «Цетіньє» у Подгориці, в диппредставництві зазначили: «Наша кухня є надзвичайно смачною та відомою по всьому світі, тож розказуйте та запрошуйте своїх чорногорських друзів на наші страви, та давайте популяризувати нашу культуру разом», - запросили в посольстві.

У дописі було розміщено кілька фотографій меню, в якому, зокрема, пропонуються такі страви: вареники, деруни, голубці, сирники, бендерики, узвар, чебуреки, янтики, айран тощо.

Місцезнаходження ресторану можна знайти тут.

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Фото: Embassy of Ukraine in Montenegro у Facebook