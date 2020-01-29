Владика Степан Сус став Генеральним капеланом Спілки української молоді

Владику Степана Суса призначнено Генеральним капеланом Спілки української молоді (СУМ).

Про це йдеться на сторінці Світової управи СУМ у Facebook.

«Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук підписав декрет про йменування владики Степана Суса (Stepan Sus) Генеральним капеланом Спілки української молоді», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення прийнято на прохання Світової Управи СУМ, яка звернулася з клопотанням про призначення організації духовного опікуна.

«Знаємо теперішнього владику Степана ще з років його навчання у духовній семінарії, коли він брав участь, в якості катехита, у наших сумівських таборах в Україні. Після цього були дальші роки нашої доброї співпраці. Сьогодні ж ми з радістю вітаємо владику Степана в новому статусі – нашого капелана і духовного опікуна!», - сказав, під час церемонії представлення і вручення декрету голова Світової Управи СУМ Андрій Бігун.

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У свою чергу, новопризначений Генеральний капелан Спілки української молоді владика Степан Сус у соцмережі зазначив: «Коли я був семінаристом другого курсу, то брав участь у таборах від СУМу. Для мене це було надзвичайно цікаво, можливо через те, що я для себе тоді відкрив СУМ, побачив систему виховання, яка присутня у вас та перегукується з тією системою, що є у Збройних силах України, щоб вишколити справді доброго християнина і патріота України. Я старатимуся пригортати до Церкви тих сумівців, які ще шукають своєї стежки до Бога, а також привертати до СУМу ту молодь, яка, можливо, ще не знає, як себе реалізувати, а СУМ допоможе знайти правильні шляхи для самореалізації».

Фото: Stepan Sus, Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook